Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mesut Özil'in arabada Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısını dinlerkenki anlarını Türk Bayrağı emojisi ile paylaşması Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.