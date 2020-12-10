Beyaz Gazete Ana Sayfa

Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mesut Özil'in arabada Yıldız Tilbe'nin "Vazgeçtim" şarkısını dinlerkenki anlarını Türk Bayrağı emojisi ile paylaşması Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

Spor / 10 Aralık 2020 Perşembe 18:28
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Mesut Özil'in arabada Yıldız Tilbe'nin 'Vazgeçtim' şarkısını dinlerkenki anlarını Türk Bayrağı emojisi ile paylaşması Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal forması giyen ama takımda kadro dışı kalarak adeta istenmeyen adam ilan edilen Mesut Özil, ayrılmak için gün sayıyor.

Fenerbahçe ve ABD'den birkaç takım tarafından istenildiği ileri sürülen Mesut Özil'İn arabadayken Türk Bayrağı eşliğinde paylaştığı Yıldız Tilbe'nin 'Vazgeçtim' şarkısı imalı bir mesaj olarak algılandı.

Özil'in Fenerbahçe'ye muhtemel transferiyle ilgili konuşan Ali Koç ise, 'Mesut Özil çok iyi Fenerbahçelidir. Fenerbahçe'nin bu transferin ekonomik boyutlarını kaldırabilecek durumu yok. Mesut Özil bizim için çok güzel bir rüya ancak ekonomik şartlardan dolayı gerçekleşmesi zor bir rüya' dedi.

Mesut ÖzilYıldız TilbeFenerbahçe

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

KUR'AN ALLAH'IN SÖZÜMÜDÜR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar