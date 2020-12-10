Irkçılık skandalına Webo'dan ilk yorum!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki altıncı maçında PSG deplasmanına konuk olan Başakşehir'de yardımcı antrenör Pierre Webo, mücadelenin dördüncü hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun ırkçı tavırlarına maruz kaldı. Bu olay üzerine maç farklı bir hakem kadrosuyla ertesi güne ertelendi. Karşılaşmayı tamamlayıp İstanbul'da dönen Başakşehir'de Pierre Webo havaalanında çok özel açıklamalarda bulundu.



İşte öne çıkanlar;



"Bana verilen destekten dolayı herkese teşekkür ederim. Birlik olduk. Hakem zaten herkesin duyduğu şeyleri söyledi. Bu sözleri söylemesi benim garibime gitti, limiti aştı. Cumhurbaşkanımıza, Başkanımıza teşekkür ederim. 8 Aralık'ta özel bir duruş sergilendi."

