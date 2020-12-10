Irkçı hakem hakkında flaş gelişme! Başakşehir talep etti!

PSG ve Başakşehir arasında oyananan Şampiyonlar Ligi maçında maçın 4. hakeminin Başakşehir teknik ekibinde görevli Pierre Webo'ya karşı ırkçı tutumu tüm dünyada büyük tepkiye neden olmuştu. Skandal olay üzerine Başakşehir ve PSG takımları sahayı terk etmiş, Maç ertesi gün başka bir 4. hakem ile devam etmişti.



ÖMÜR BOYU MEN...!!!



İstanbul Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA'dan Webo'ya ırkçılık yapan hakemlerin futboldan ömür boyu men edilmesini talep ettiklerini belirtti.