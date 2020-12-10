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Emre bombayı patlattı! Yeni stoper o ligden...!!!

Süper Lig'de Alanyaspor ve Galatasaray ile birlikte zirvede bulunan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, devre arasında defans sorununu çözmeye kararlı. Bu doğrultuda rota İngiltere'ye çevrildi.

Spor / 10 Aralık 2020 Perşembe 19:06
Emre bombayı patlattı! Yeni stoper o ligden...!!!

Süper Lig'de transfer dönemine sayılı günler kala kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda. TFF'den yapılan açıklamada futbolda ara transfer döneminin ne zaman açılacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu, futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini açıklanmıştı.

Yaptığı 18 transferle yaz transfer döneminin şampiyonu olan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için de kolları sıvamış durumda. Özellikle son haftalarda savunmada göze çarpan ciddi sıkıntılar sonrası bu mevki için arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde bu sorun Beşiktaş derbisinde daha da belirgin bir şekilde hissedilmişti. Derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de sıkıntının asıl temelinde savunma hataları yatıyordu. Rakip 10 kişi kalmışken bile 2 gol yenilmesi bardağı taşırırken, özellikle Mauricio Lemos'un performansı başta olmak üzere tüm defans hattı sınıfta kaldı. Karşılaşma sonrası mağlubiyetin faturası Lemos'a kesilirken, sarı-lacivertlilerde derbi sonrası savunma mevki için arayışlar apar topar başlatılmıştı.

Hal böyleyken, geçtiğimiz günlerde harekete geçen sportif direktör Emre Belözoğlu Juan Jesus için nabız yokladığı öğrenilmişti. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kulübünde mutsuz olan Brezilyalı stoperden olumlu sinyal alındığı da gelen bilgiler arasındaydı.

Ara transferde savunma sorununu kesin olarak halletmek isteyen sarı-lacivertlilerin Juan Jesus transferinde mutlu sona ulaşılamaması ihtimalini de düşünerek bir ismi daha gündemine aldığı öğrenildi.

Bu isim İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da forma giyen tecrübeli oyuncu Romain Saiss...

Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fas asıllı Fransız futbolcu 30 yaşında ve 1.88 boyunda. Daha önce Fransa'da, Le Havre, Angers gibi kulüplerde forma giyen oyuncu, 2016/17 sezonunda 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuş ancak pek fazla forma şansı bulamamıştı. Şu ana dek Premier Lig'de yalnızca 6 maça çıkan oyuncu 518 dakika forma şansı bulabildi.

Emre BelözoğluFransaFenerbahçeİngiltereBeşiktaş

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