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Galatasaray'da seçim iptal!

Galatasaray Kulübü, 19-26 Aralık'ta yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildiğini ve 1 Mart 2021'e kadar yapılamayacağını açıkladı.

Spor / 01 Aralık 2020 Salı 19:52
Galatasaray'da seçim iptal!

Galatasaray'da19-26 Aralık tarihlerinde yapılması planlanan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu iptal edildi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama; 


Galatasaray

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