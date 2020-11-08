Sivasspor - Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.



Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.



SİVASSPOR - GALATASARAY | İLK 11'LER

Galatasaray: Okan Koçuk, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Belhanda, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Feghouli.



Sivasspor:



Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.