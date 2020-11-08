Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sivasspor - Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

Spor / 08 Kasım 2020 Pazar 18:19
Sivasspor - Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk oluyor.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

SİVASSPOR - GALATASARAY | İLK 11'LER
Galatasaray: Okan Koçuk, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Belhanda, Arda Turan, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Feghouli.

Sivasspor:

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.

SivassporArda TuranGalatasaray

loading...

YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar