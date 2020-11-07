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Fenerbahçe Khimki'yi devirdi!

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda Rus ekibi Khimki'yi ağırladı. Mücadele Fenerbahçe Beko'nun 83-71 üstünlüğü ile sona erdi.

Spor / 07 Kasım 2020 Cumartesi 00:43
Fenerbahçe Khimki'yi devirdi!

THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda Rus ekibi Khimki'yi ağırladı. Mücadele Fenerbahçe Beko'nun 83-71 üstünlüğü ile sona erdi.

Rusya'nın Khimki takımını 83-71 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kokoskov, "Takım için çok önemli bir galibiyet. Herkes katkıda bulundu, yüreğiyle oynadı. Takımın çok karakter göstermesi gereken bir maç olduğunu biliyorduk. Eksiğimizle birlikte bunu çok iyi toparladık. Maçın akışına, planımıza uyduk. Yeni bir takımız, birçok şey yeni ama gelişim bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

ZOR BİR MAÇTI

Khimki Başantrenörü Rimas Kurtinaitis ise "Çok zor bir maçtı. Genelde gerideydik ama dönmeyi başardık. Şanssız top kayıpları kötü oldu. 19 top kaybı yaptık. Avrupa Ligi'nde 19 top kaybıyla bir takımı yenmek kolay değil." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe

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