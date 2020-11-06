Şike davasında usûl yargılaması! Fenerbahçe yöneticileri mahkemede

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesinin usûl eksikliği nedeniyle 3 Ocak'ta bozduğu dava, 16 Temmuz'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı.



Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın usûlden bozduğu 36 sanıktan Aziz Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın dosyalarını ayırmıştı. Dava nedeniyle Aziz Yıldırım'ın yanısıra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile birlikte bazı kulüp yöneticileri de İstanbul Adliyesine geldi. Bugün devam eden davada, esasa girilmeden usuli eksikliklerin giderilmesi için işlem yapılıyor. Mahkeme heyetinin usuli eksiklikleri giderip yargılamayı tamamlaması bekleniyor.



ÜÇÜNCÜ KEZ YARGILAMA YAPILIYOR



3 Temmuz 2011'de dönemin özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla futbolda şike iddialarıyla ilgili operasyonlara başlanmış, Aziz Yıldırım ile birlikte futbolda tanınmış çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.



İstanbul 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi, 85 sanıkla ilgili yapılan ilk yargılamada, Aziz Yıldırım'a 2 Temmuz 2012'de 'şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği' gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası vermiş, bazı sanıklar da şike suçundan mahkum olmuştu.



Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, 17 Ocak 2014'te Yıldırım ile birlikte bazı sanıkların cezalarını onamış, bir kısım sanıkla ilgili bozma ve düşme kararı vermişti. FETÖ'nün 17 Aralık 2013'teki darbe girişiminin ardından özel yetkili mahkemelerin kaldırılması üzerine 2014'te yeniden yargılama kararı verilmişti.



İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan yeniden yargılamada ise 36 sanığın beraatine karar verilmiş, ancak Yargıtay 3 Ocak 2020'de bu kez usûl eksikliği nedeniyle bozma kararı vermişti. Bu bozma kararının ardından 16 Temmuz'da üçüncü kez yargılamaya başlanmış, mahkeme heyeti, 36 sanıktan 5'inin dosyalarını ayırmıştı.



