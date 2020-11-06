'Futbolda Sözde şike' davasında karar!

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu 'Sözde şike' davasının aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı.



Mahkeme heyeti, 19 sanığın beraatine, sanık Hakan Karaahmet'in ise 'işyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme' suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.



ŞEKİP MOSTUROĞLU: BERAAT ETTİK



Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe' dedi.