Beyaz Gazete Ana Sayfa

'Futbolda Sözde şike' davasında karar!

Yargıtay'ın usulden bozma kararının ardından yeniden görülmesine başlanan 'Futbolda şike' davası karara bağlandı. 19 sanığın beraatine karar verildi.

Spor / 06 Kasım 2020 Cuma 12:05
'Futbolda Sözde şike' davasında karar!

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu 'Sözde şike' davasının aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıkladı.

Mahkeme heyeti, 19 sanığın beraatine, sanık Hakan Karaahmet'in ise 'işyeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme' suçundan 6 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: BERAAT ETTİK

Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Beraat ettik. Gözümüz aydın. Davamıza ilk günden bugüne kadar destek olan herkese şükranlarımı sunarım. Yaşa Fenerbahçe' dedi.

Ümit KaranFenerbahçe

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

DEPREMDE SADECE BİNALAR DEĞİL, BAZILARININ İNSANLIĞIDA YIKILDI!

Ümit ÖZDEMİR
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Kürşad Berkkan

MİLLİ İSTİHBARAT’IN GİZLİ SUUD OPERASYONU

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar