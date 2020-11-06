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Beşiktaş Gaziantep'te döküldü!

Süper Lig'in 8. haftasının açılış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleden 3-1'lik skorla ayrılarak galip gelen taraf oldu.

Spor / 06 Kasım 2020 Cuma 22:18
Beşiktaş Gaziantep'te döküldü!

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep 3-1'lik skorla kazandı.

Gaziantep, 44. dakikada Kevin Mirallas'ın golüyle öne geçti. Bu golde önce yan hakem ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine gol kararı verildi.

Beşiktaş, 55. dakikada Ersin Destanoğlu'nun ceza sahası dışında Muhammet Demir'e yaptığı hareket sonrası kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Beşiktaş, 10 kişi kalmasına rağmen 61. dakikada Valentin Rosier'in asisti ve Cyle Larin'in golüyle skoru eşitledi.

Gaziantep, 2 dakika sonra Muhammet Demir ile tekrar öne geçti. Kenan Özer, 90+8'de maçın skorunu belirledi.

BEŞİKTAŞ'IN SERİSİ SONA ERDİ

Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Gaziantep, puanını 11'e yükseltti. İki haftalık galibiyet serisi sonlanan Beşiktaş ise 10 puanda kaldı.

Gaziantep, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş ise milli aradan sonra Başakşehir ile evinde karşılaşacak.

ERSİN OYUNDAN ATILDI

Maçın 55.dakikasında Ersin Destanoğlu kırmızı kart gördü.

Savunma arkasına atılan topu uzaklaştırmak isteyen Ersin Destanoğlu, Gaziantep FK forveti Muhammet Demir ile çarpıştı. Bu pozisyonun ardından hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Ersin Destanoğlu'na kırmızı kart gösterdi.

Ersin Destanoğlu ve Sergen Yalçın bu karar itiraz etti ama sonuç değişmedi.

Sergen YalçınDenizlisporYaşar KemalBeşiktaş

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