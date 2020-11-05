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Yiğido siftah yaptı!

Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv maçlarında iyi oynamasına rağmen umduğunu bulamayan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 3. maçında kardeş takım Karabağ’a karşında galip gelmeyi başardı. Maçın başında Caner Osmanpaşa ile öne geçen Sivasspor, son anlarda Kayode ile skoru 2-0'a getirdi ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sivasspor böylece Başakşehir'in kazandığı haftada galip gelip, ülke puanı için önemli katkı yaptı

Spor / 05 Kasım 2020 Perşembe 23:22
Yiğido siftah yaptı!

Sivasspor , UEFA Avrupa Ligi’nde Karabağ’ı evinde 2-0 yenmeyi başardı. Maçın başında Caner Osmanpaşa ile öne geçen Yiğido son anlarda Kayode ile skoru 2-0'a getirdi ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sivasspor böylece Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in de kazandığı haftada galip gelip, ülke puanı için önemli katkı yaptı

Sivasspor puanını 3'e yükseltirken 4.hafta maçında Karabağ ile 25 Kasım akşamı karşılaşacak

Sivasspor

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