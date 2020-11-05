Yiğido siftah yaptı!

Villarreal ve Maccabi Tel-Aviv maçlarında iyi oynamasına rağmen umduğunu bulamayan Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 3. maçında kardeş takım Karabağ’a karşında galip gelmeyi başardı. Maçın başında Caner Osmanpaşa ile öne geçen Sivasspor, son anlarda Kayode ile skoru 2-0'a getirdi ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sivasspor böylece Başakşehir'in kazandığı haftada galip gelip, ülke puanı için önemli katkı yaptı