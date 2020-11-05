Tarihi TFF binası boşaltıldı!

Daha önce 12 Haziran 2017'de meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun akreditasyonunu bir süre yenilemediği statta, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından testten geçirildikten sonra maçların oynanmasına izin verilmişti. Stadı kullanan tek kulüp konumundaki Misli.com 3'üncü Lig'deki Karşıyaka
, 12 Kasım Perşembe günü iç sahada oynaması gereken Arhavispor maçı öncesi verilecek kararı bekliyor.Tarihi tesiste tribünlere protokol dahil kimse alınmadan maç oynanmasına onay verilebileceği öğrenildi. Kaf-Kaf, henüz 3 yıl önce açılmasına rağmen profesyonel ligde takımı kalmadığı için amatör maçlar dışında atıl kalan 13 bin kapasiteli UEFA standartlarındaki Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk
Stadı ve Altay ile Altınordu
'nun kullandığı Bornova Stadı'nı da değerlendirmeye aldı. Tire Stadı'nın zeminine ara ekim yapıldığı için 15 güne kullanıma hazır hale geleceği belirtildi.
5 YIL ÖNCE BAKIMDAN GEÇTİ
Türkiye'nin ilk olimpik stadı olma özelliği taşıyan İzmir Atatürk Stadı 5 yıl önce bakıma alındı. Tesiste çürüyüp koltukların üzerine düşmeye başlayan kapalı tribünün ahşap çatısı tamamen değiştirildi. Saha zemini yenilenip protokol ve B protokol koltukları değiştirildi. Stadın etrafına çit örülürken soyunma odaları da düzenlendi. Statta o dönem tribünleri güçlündirmeye yönelik bir çalışma yapılmadı. Dev tesiste maçlar ve atletizm yarışlarının yanı sıra tribün altlarındaki salonlarda her gün okçuluktan güreş ve haltere birçok farklı branşta yüzlerce sporcu çalışıyor.