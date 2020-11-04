Başakşehir Manchester United'ı devirdi!

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde bir dünya devini Manchester United'ı sahasında 2-1 yendi ve tarihi bir galibiyet aldı.



Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yer alan Okan Buruk'un ekibi Demba Ba ve Visca'nın golleriyle sonuca gitti ve hem ilk galibiyetini hem de ilk gollerini attı. Ülke puanına önemli katkı yapan Başakşehir, grupta iddiasını sürdürdü



Başakşehir bu sonuçla puanını 3 yaparken Manchester United 6 puanda kaldı. İki takım 24 Kasım'da Manchester'da karşılaşacak.



