Beyaz Gazete Ana Sayfa

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 7 gol!

Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti.

Spor / 29 Kasım 2020 Pazar 19:06
Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 7 gol!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 4-3 galip ayrılarak, 15 yıl sonra Kadıköy'de sarı-lacivertlileri yendi.

ABOUBAKAR 2 GOLLE YILDIZLAŞTI...

Mücadeleye deplasman ekibi adeta golle başladı. Siyah-beyazlılar, 4. dakikada Aboubakar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş, 20. dakikada Aboubakar'ın kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.

2 golün şokunu atlatan sarı-lacivertliler, 34. dakikada Cisse ile farkı 1'e indirdi.

Aboubakar'ın damga vurduğu ilk 45 dakikayı Beşiktaş 2-1 önde kapattı.

15 YIL SONRA KADIKÖY'DE GALİBİYET...

İkinci yarının hemen başında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakibine faul yapan Larin, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Siyah-beyazlılar 10 kişi kalmasına rağmen golü bulan taraf oldu. 53. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Necip, skoru 3-1'e getirdi.

Maçı bırakmayan Fenerbahçe, 68. dakikada Ozan Tufan'la farkı yeniden 1'e indirdi. 88'de N'Skala ile Beşiktaş 4-2 öne geçerken, 90+7'de Ozan Tufan'ın penaltı golüyle maçın skoru ilan edildi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 16 puana çıkarken, Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.

Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de en son 17 Nisan 2005 tarihinde 4-3'lük skorla kazanmıştı.

FenerbahçeBeşiktaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

BÜLENT ARINÇ'A AÇIK MEKTUP!

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

İSLAM HEM İLK HEM DE SON DİNDİR!

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
Advertisement