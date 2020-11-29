Fenerbahçe-Beşiktaş maçında 7 gol!

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar sahadan 4-3 galip ayrılarak, 15 yıl sonra Kadıköy'de sarı-lacivertlileri yendi.



ABOUBAKAR 2 GOLLE YILDIZLAŞTI...



Mücadeleye deplasman ekibi adeta golle başladı. Siyah-beyazlılar, 4. dakikada Aboubakar'ın golüyle öne geçti. Beşiktaş, 20. dakikada Aboubakar'ın kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı.



2 golün şokunu atlatan sarı-lacivertliler, 34. dakikada Cisse ile farkı 1'e indirdi.



Aboubakar'ın damga vurduğu ilk 45 dakikayı Beşiktaş 2-1 önde kapattı.



15 YIL SONRA KADIKÖY'DE GALİBİYET...



İkinci yarının hemen başında Beşiktaş 10 kişi kaldı. Rakibine faul yapan Larin, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.



Siyah-beyazlılar 10 kişi kalmasına rağmen golü bulan taraf oldu. 53. dakikada kullanılan köşe vuruşunda arka direkte düzgün bir kafa vuruşu yapan Necip, skoru 3-1'e getirdi.



Maçı bırakmayan Fenerbahçe, 68. dakikada Ozan Tufan'la farkı yeniden 1'e indirdi. 88'de N'Skala ile Beşiktaş 4-2 öne geçerken, 90+7'de Ozan Tufan'ın penaltı golüyle maçın skoru ilan edildi.



Bu sonucun ardından Beşiktaş 16 puana çıkarken, Fenerbahçe ise 20 puanda kaldı.



Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de en son 17 Nisan 2005 tarihinde 4-3'lük skorla kazanmıştı.