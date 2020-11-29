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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı başladı!

Süper Lig'in 10. haftası dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Derbi maçı saat 19.00'da başladı.

Spor / 29 Kasım 2020 Pazar 19:06
Fenerbahçe-Beşiktaş maçı başladı!

Süper Lig'in 10. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Sezon öncesinde gerçekleştirdiği transferlerle lige flaş bir giriş yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayan mücadele beIN Sports'tan ekranlara geliyor. 

ÜÇÜNCÜ GOL GELDİ!

Kadıköy'de oynanan büyük derbide ilk gol geldi. Maçın 4. dakikasında Beşiktaş'ın oyuncusu Aboubakar topu kaleye gönderdi.

Dakika 20'de Aboubakar'dan bir gol daha geldi.

Dakika 34'te Cisse topu kaleye göndererek farkı 1'e düşürdü.

İŞTE DEV DERBİDE İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay; Gökhan Gönül, Lemos, Tisserand, Novak; Sosa, Gustavo; Pelkas, Ozan Tufan, Perotti; Cisse.

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier , Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ REKABETİ

Bugüne kadar oynanan 351 karşılaşmada Fenerbahçe 133 galibiyet alırken Beşiktaş 125 galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe rakip ağları 485 kez havalandırırken Beşiktaş'tan Fenerbahçe kalesine atılan gol sayısı 443 oldu. Oynanan karşılaşmaların 93'ü ise beraberlikle tamamlandı.

FenerbahçeBeşiktaş

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