Yılmaz Vural'ın ailesinden açıklama!

Türk futbolunun sevilen teknik direktörü Yılmaz Vural, yeniden koronavirüse yakalandı ve hastaneye kaldırıldı.



Özel bir hastanede yoğun bakıma alınan deneyimli çalıştırıcı, koronavirüs tedavisi prosedürleri kapsamında entübe edildi.



67 yaşındaki tecrübeli teknik adam, daha önce Haziran ayında koronavirüse yakalanmış ve devamındaki tedavi sürecinin ardından testleri negatife dönmesiyle sağlığına kavuşmuştu.



Spor Arena ailesi olarak Yılmaz Vural ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz...



AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ



Yılmaz Vural'ın ailesi, sosyal medyadan deneyimli teknik adamın durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.



"Babamız COVID-19 tanısı aldığı 19 Kasım tarihinden itibaren tedavi altındadır. Bugün, oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak takibi devam etmektedir. Durumu ciddiyetini korumaktadır."



FENERBAHÇE'DEN ACİL ŞİFALAR MESAJI



"Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Teknik Direktör Yılmaz Vural’a acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyi haberlerini duymayı temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yılmaz Vural."



GALATASARAY'DAN GEÇMİŞ OLSUN DİLEĞİ



"Hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınan teknik direktör Yılmaz Vural'a acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."



TRABZONSPOR'DAN SAĞLIK TEMENNİSİ



"Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan eski teknik direktörümüz Yılmaz Vural’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."