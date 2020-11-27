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Trabzonspor içi bir ilk!

Trabzonspor, Süper Lig'in 10.hafta açılış maçında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yendi. Geçen hafta yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçında BB Erzurumspor'u yine 1-0 yenen Trabzonspor, böylece bu sezon üst üste ilk kez iki maç kazandı. Trabzonspor ayrıca 2020-21 sezonunda deplasmanda ilk kez kazanırken ilk kez rakiplerine gol atma imkanı vermedi

Spor / 27 Kasım 2020 Cuma 21:32
Trabzonspor içi bir ilk!

Süper Lig’in 10. haftasında Eryaman Stadı’nda Trabzonspor, Ankaragücü karşısında Baker'in frikik golüyle 1-0 galip geldi. Trabzonspor böylece bu sezon ilk kez deplasmanda kazanırken ilk kez deplasmanda gol yemedi. Geçen hafta yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk maçında BB Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, aynı skorla bu kez deplasmanda kazandı. Trabzonspor böylece puanını 12 yaptı

Trabzonspor'da son anlarda Joao Pereira kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ankaragücü ise 8. maçında yine kazanamadı. Geride kalan dönemde 8 maça çıkan Ankara ekibi çıkarken 2 beraberlik ve 6 yenilgi ile 2 puan alabildi

Trabzonspor

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