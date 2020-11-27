MKE Ankaragücü - Trabzonspor | İlk gol geldi!

Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçın skorunu ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz...
Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Ankara'da açıldı.
Abdullah Avcı ile yeni bir defter açan ve geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u yenerek güzel başlangıç yapan Trabzonspor, Başkent'te Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
İKİ TAKIMDA DA HEDEF 3 PUAN
Çıktığı 9 maçta 9 puan toplayan ve zirveden uzak kalan bordo-mavililer tırmanışa geçmenin hesaplarını yaparken, 7 müsabaka sonunda 2 puanda kalan Ankaragücü ise kazanarak rakiplerine yaklaşmak istiyor.
İLK 11'LER
Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.
SKOR
MKE Ankaragücü 0-1 Trabzonspor