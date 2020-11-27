MKE Ankaragücü - Trabzonspor | İlk gol geldi!

Süper Lig'de 10. haftanın perdesi Ankara'da açıldı.



Abdullah Avcı ile yeni bir defter açan ve geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u yenerek güzel başlangıç yapan Trabzonspor, Başkent'te Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.



İKİ TAKIMDA DA HEDEF 3 PUAN



Çıktığı 9 maçta 9 puan toplayan ve zirveden uzak kalan bordo-mavililer tırmanışa geçmenin hesaplarını yaparken, 7 müsabaka sonunda 2 puanda kalan Ankaragücü ise kazanarak rakiplerine yaklaşmak istiyor.



İLK 11'LER



Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Sarlija, Kistiou, Pinto, Atakan, Orkan, Lobjanidze, Voca, Alper Potuk, Borven.



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Afobe.



SKOR



MKE Ankaragücü 0-1 Trabzonspor