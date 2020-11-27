Fenerbahçe'yi sarsan gelişme!

Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Samatta en az 1 ay forma giyemeyecek.



Mbwana Samatta'yla ilgili önceki gün yapılan açıklamada, Sivas Belediye maçında aldığı darbe sonucu sol diz iç yan bağlarında esneme ve eklem kapsülünde zorlanma tespit edildiği belirtilmişti.



Yapılan detaylı muayene sonucunda Tanzanyalı forvetin sahalara dönmesinin 4 haftayı bulacağı, bu sürenin 5 haftaya uzayabileceği kaydedildi.



