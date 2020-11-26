Yiğido geriden geldi!

Demir Grup Sivasspor ile Azerbaycan ekibi Karabağ'ı İstanbul'da 3-2 yenmeyi başardı. UEFA Avrupa Ligi I Grubu 4.hafta maçında iki kez geriye düşen Sivasspor, Kone (2) ve Kayode'nin golleriyle 3-2 galip geldi ve puanını 6 yaptı. Demir Grup Sivasspor - Karabağ karşılaşması, Karabağ'ın Avrupa Ligi maçlarını Türkiye'de oynama talebi nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynandı.



Kayode, grupta oynanan 4 maçta da gol attı ve Sivasspor için çok önemli bir performansa imza attı.



Gruptaki diğer maçta Maccabi Tel Aviv ile Villarreal 1-1 berabere kaldı.