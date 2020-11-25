Fenerbahçe'de derbi öncesi Samatta şoku!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber geldi. Deneyimli golcünün sol dizinde esneme tespit edildiği açıklandı. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şöyle: "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber geldi. Deneyimli golcünün sol dizinde esneme tespit edildiği açıklandı.
Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şöyle: "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."