Fenerbahçe'de derbi öncesi Samatta şoku!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber geldi. Deneyimli golcünün sol dizinde esneme tespit edildiği açıklandı. Sarı-lacivertli takımdan yapılan açıklama şöyle: "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta’nın çekilen MR’ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."