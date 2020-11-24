Fenerbahçe-Sivas Belediyespor| Goller peş peşe geldi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe sahasında Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Erol Bulut yönetiminde ligde çizdiği başarılı grafikle dikkat çeken sarı-lacivertliler, kupada da mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz!