Fenerbahçe-Sivas Belediyespor| Goller peş peşe geldi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Fenerbahçe sahasında Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Erol Bulut yönetiminde ligde çizdiği başarılı grafikle dikkat çeken sarı-lacivertliler, kupada da mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor. Maçın detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz!
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Caner Erkin, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Uğur Kaan, Ozan Tufan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ömer Faruk, Samatta
SİVAS BLD: Necati, Şeyhmus, Muhsin, Mustafa, Uğur, Ozan Kılıçoğlu, Furkan, Mehmet, Cumhur, Şevki
SKOR
Fenerbahçe 3-0 Sivas Bld.