Alex geri dönüyor!

Fenerbahçe ve Brezilya'nın efsane isimlerinden Alex, gelecek planlaması hakkında birbirinden önemli açıklamalar yaptı. İşte Alex de Souza'nın açıklamaları...



"KENDiMi ÖĞRENMEYE ADADIM"



"Gerçekten teknik adam olmaya karar verdiğimde, doğrudan A Lisansı mı yoksa B Lisansı mı almam gerektiği konusundan şüphelerim vardı. İlk olarak Brezilya'da genç oyuncuları eğitmek için B Lisansı'nı seçtim. Profesyonel futbolla ilgilenmeden dört yıl geçirdim. Son iki yılda kendimi öğrenmeye adadım. Ve şimdi kendi alanıma geri dönme zamanım geldi."



"TEKNİK ADAMLIK DÖNEMİMDE..."



"Futbolculuk dönemimde ayrıntılarla çok fazla ilgilenirdim. Teknik adamlık dönemimde de böyle yapacağım. Çok iyi organizasyonla çalışan biriyim, bu yüzden çalıştığım yerin her anlamda organize olmasını istiyorum. Ve ayrıca futbolcularla yakından ilgilenen, onlara çok fazla enerji harcamak isteyen bir teknik adam olacağım."



"ZAMANIN GELDİĞİNE İNANIYORUM"



"Şans ya da tercihler nedeniyle, oynadığım takımlarda kaptan olduğum için teknik heyet ve yönetimlerle çok fazla konuşuyorsunuz. 2014'te futbola nokta koyduktan sonra yeni kariyer planlamamı yaptım. Formamı çıkardım, ailemle zaman geçirdim, futbol dünyasından uzaklaştım. Yeni kariyerimi hayal ettim, bunun üzerine çalıştım. Ve artık başlamak için zamanın geldiğine inanıyorum."



"DÖRT YILDIR HER GÜN ÇALIŞIYORUM"



"Bu işin teorik kısmı hakkında bilgim yoktu ve eğitim almaya karar verdim. Neredeyse dört yıldır her gün çalışıyorum. Eski bir futbolcu olarak bu işin teorik kısmı ve pratik kısmı hakkında konuşacak temelim var. Ancak teknik adamlıkta işin pratik kısmını çalışmaya başladığımda kazanacağım."



"EĞİTİM ALMADAN TEKLİF GELİNCE KÖTÜ HİSSETTİM"



"İnsanlar hala kişinin bilgisine göre değil, adına bakarak anlaşmalar yapıyor. Adımla bir yere gelmek isteseydim zaten çoktan bir yerde çalışmaya başlamış olurdum. Eğitim almadan bu teklifler gelince kendimi kötü hissettim. Benimle aynı kariyerde olmayan, hatta futbolcu olmayan ama teknik adamlık için birçok eğitim almış, bu işe kafa yormuş insanlar var ama onlara teklif yapılmıyor. Kendimi daha iyi hissetmek için bildiklerimi konuşmalıyım ve bu işin eğitimini almalıydım."



"2021'DE TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIM"



"Son yıllarda kulüp çalıştırmak için birçok teklif aldım. Ancak bu teklifleri henüz erken olduğu için kabul etmedim. Akademiye giderek teorik eğitimlerimi tamamladım, lisans aldım. 2021 yılında teknik direktör olmaya karar verdim."



"BÜYÜK BEKLENTİLER VAR..."



"Teknik adamlardan büyük beklentiler var. Teknik adamlar çok fazla hata yapabilir, ben de yapacağım. Bir başkanın, bir taraftarın, bir gazetecinin beklentilerini çoğu zaman karşılayamayabilirsiniz. Yaşanabileceklerin farkındayım, oyuna ve mesleğime yönelik her şeyi en ince ayrıntısına kadar analiz ederek yaşayacaklarımla yüzleşmeye hazırım."



"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"



"Teknik direktörlük, futbolculuktan farklı bir şey. Bunu bilerek ilk işime başlayacağım ve neler olacağını göreceğiz. Yaptığım işe ve bunun sonunda neler olabileceğine bağlı kalarak çalışacağım."