Ufuk Sarıca dönemi sona erdi!

Türkiye Basketbol Federasyonu, yaptığı son dakika açıklamasıyla A Milli Basketbol Takımı'nda bir dönemin sona erdiğini duyurdu.



'TEŞEKKÜR EDERİZ'

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde 'A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'



