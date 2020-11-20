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Mesut Özil: İslamofobi'yi susturmalıyız

Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, cuma paylaşımında İslamofobi'ye karşı birlik çağrısında bulundu.

Spor / 20 Kasım 2020 Cuma 16:16
Mesut Özil: İslamofobi'yi susturmalıyız

Arsenal'de kadro dışı kalan Mesut Özil, bugünkü paylaşımda Avrupa'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde İslam karşıtlığının arttığına vurgu yaptı.

'İSLAMOFOBİ'Yİ SUSTURMALIYIZ'
Türk asıllı Alman oyuncu, İslamofobi'nin yükselişe geçtiğini dile getirirken, 'Ne yazık ki Avrupa'da ve dünyanın diğer bölgelerinde medyanın da büyük rol oynaması sonucunda İslamofobi ve İslam karşıtlığı yükseliyor. İslamofobi'ye onu pekiştirmeyecek şekilde yanıt vermeliyiz, aksine onu silahsızlandırmalı ve susturmalıyız' ifadelerini kullandı.




KUR'ANDAN AYET PAYLAŞTI
Dua ederken çekilmiş fotoğrafını da kullanan Mesut Özil, Kuran'ı Kerim'in 41. suresindeki 34. ayete 'İyilikle kötülük bir olamaz, sen kötülüğü en güzel olan şeyle sav. O vakit seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, candan bir dost gibi olur' yer verdi.

Mesut Özil

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