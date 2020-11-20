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İstanbul ekibinden 7 oyuncu pozitif!

Kasımpaşa, son yapılan koronavirüs testlerinin ardından beş yeni futbolcunun sonucunun pozitif olmasıyla toplam vaka sayısının yedi futbolcuya yükseldiğini açıkladı. acivert-beyazlı ekipte her hafta rutin olarak gerçekleştirilen PCR testlerinde 5 oyuncunun testleri pozitif sonuç verdi. Bunun yanında Milli takımlarda bulunan 2 futbolcusunun da testi pozitif olan İstanbul ekibinde vaka sayısı 7’ye yükseldi.

Spor / 20 Kasım 2020 Cuma 18:36
İstanbul ekibinden 7 oyuncu pozitif!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, her hafta rutin yaptırdıkları testler sonucunda 5 futbolcusunun coronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ayrıca milli takımlarda olan 2 futbolcusunun da testinin pozitif çıktığını belirtti.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, 5 oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kampında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplamda yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü 16:00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

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