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Fenerbahçe zirveye kuruldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Lider Alanyaspor’un Göztepe maçının ertelenmesi, Fenerbahçe için haftayı zirvede bitirme ihtimali yaratmıştı. Sarı-Lacivertliler, 7 eksiği bulunan, teknik direktörü olmayan ve 45 dakika 10 kişi oynayan Antalyaspor karşısında maç boyunca hakimiyeti elinden bırakmadı. Rakip kaleye 28 şut atan, 4 kez direğe takılan Erol Bulut'un ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste 4. galibiyetini alan Kanarya'ya 3 puanı getiren goller; Ozan Tufan ve Perotti'den geldi. Antalya'nın tek sayısını ise Podolski kaydetti.

Spor / 02 Kasım 2020 Pazartesi 22:04
Fenerbahçe zirveye kuruldu!

Süper Lig'de 7. hafta maçında Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Lider Alanyaspor’un Göztepe karşılaşmasının ertelenmesi, Fenerbahçe’nin zirve iştahı kabartmıştı. Maç boyunca Antalyaspor kalesini abluka altına alan Kanarya, sahadan 2-1 galip ayrıldı, üst üste 4. galibiyetini alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'ye kritik galibiyeti getiren golleri Ozan Tufan ve Diego Perotti kaydetti. Jahovic'in VAR incelemesi sonrası gördüğü kırmızı nedeniyle 45 dakika 10 kişi oynayan Antalyaspor'un tek sayısı ise Lukas Podolski'den geldi.


GöztepeFenerbahçe

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