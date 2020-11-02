Fenerbahçe zirveye kuruldu!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu. Lider Alanyaspor’un Göztepe maçının ertelenmesi, Fenerbahçe için haftayı zirvede bitirme ihtimali yaratmıştı. Sarı-Lacivertliler, 7 eksiği bulunan, teknik direktörü olmayan ve 45 dakika 10 kişi oynayan Antalyaspor karşısında maç boyunca hakimiyeti elinden bırakmadı. Rakip kaleye 28 şut atan, 4 kez direğe takılan Erol Bulut'un ekibi, sahadan 2-1 galip ayrıldı, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Üst üste 4. galibiyetini alan Kanarya'ya 3 puanı getiren goller; Ozan Tufan ve Perotti'den geldi. Antalya'nın tek sayısını ise Podolski kaydetti.