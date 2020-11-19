Milliler Macaristan'da mağlup!

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 kaybetti ve sonuncu oldu. Sırbistan'ın sahasında Rusya'yı mağlup etmesi sonucu liderlik şansı doğan A Milli Takım, galip gelse lider olacağı grupta son mücadeleyi kaybetti ve ikili averaj sonucu son sırada yer alıp küme düştü. Grubu Sırbistan ve Türkiye 6'şar puanla tamamlarken ikili averajda üstün olan Sırbistan üçüncü oldu



Macaristan ise bu galibiyetle puanını 11 yaptı ve grubu lider olarak tamamlayıp A Ligi'ne yükseldi. Macaristan'ın tek golünü David Siger kaydetti