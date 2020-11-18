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FIFA'dan şaşırtan robot hakem kararı!

FIFA, daha önce deneme amaçlı kullandığı robot yardımcı hakemleri, Katar'daki Dünya Kupası'ndan itibaren kalıcı olarak devreye sokmayı düşünüyor.

Spor / 18 Kasım 2020 Çarşamba 12:18
FIFA'dan şaşırtan robot hakem kararı!

FIFA, futbol dünyasına büyük bir yenilik getirmeyi planlıyor. Daha önce Liverpool'un kazandığı Kulüpler Dünya Kupası'nda deneme amaçlı kullanılan 'robot yardımcı hakemlerin, kalıcı hale getirilmesi planlanıyor.

FIFA, yeni deneme döneminin 2021'in başından itibaren başlamasını planlıyor.

OFSAYT ANA PLANDA

FIFA Teknoloji Başkanı Johannes Holzmuller tarafından 'heyecan verici' olarak yorumlanan yeni teknolojiyle birlikte, ofsayt pozisyonlarındaki görselleştirmenin daha da iyi hale getirilmesi planlanıyor.



VAR'dan yakalanan ofsayt pozisyonlarının tartışma konusu olması sonrası harekete geçen FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası'yla birlikte sistemi ilk kez büyük bir turnuvada devreye sokmayı umut ediyor.

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