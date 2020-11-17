3 puan 3 golle geldi!

Türkiye bu sonuçla U21 Avrupa Şampiyonası Grup 3'ü 13 puanla 4. sırada tamamladı.



Maçtan dakikalar:



8. dakikada Ali Akman’ın kafa pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Erkan’ın şutunu kaleci Bisinger uzaklaştırdı.



14. dakikada Serkan’ın ortasına iyi vuran Erkan’ın şutunu kaleci Bisinger 2 hamlede çizgi üzerinde kontrol etti.



20. dakikada Güven’in ara pasında kaleciyle karşı karşıya Ali Akman’ın şutunu Bisinger kurtardı.



21. dakikada Ali Akman’ın pasında topu önde bulan Halil’in şutu filelerle buluştu. 1-0



24. dakikada Berat’ın hatasında topu kapan Baftiu’nun şutu az farkla auta çıktı.



32. dakikada Halil’i yerde kaldığı pozisyonda penaltı vuruşunu kullanan Güven, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 2-0



55. dakikada Güven’in ceza sahası dışından vurduğu sert şutu, kaleci Bisinger uzaklaştırdı.



58. dakikada Güven’in ortasında önce Halil’in kafa şutunu ardından da Erkan’ın şutunu Bisinger uzaklaştırdı.



64. dakikada defanstan dönen topuna tekrar kendisi vuran Berat'ın şutu filelerle buluştu. 3-0



66. dakikada defansın arkasına hareketlenen Jashari'nin şutu yandan auta çıktı.

