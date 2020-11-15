Türkiye-Rusya maçı ilk 11'ler belli oldu!

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi 5. maçına Rusya karşısında çıkıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele öncesi takımımız grupta 4 maç sonunda 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı ve 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Rakibimiz Rusya ise 2 galibiyet 2 beraberlikle 8 puan topladı ve lider durumda.



TÜRKİYE RUSYA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye Rusya 3. grup 5. maçı İstanbul Ülker Stadyumu'nda oynanıyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetiyor.



MÜCADELENİN 11'LERİ

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Cenk Tosun

Rusya: Guilherme, Semenov, Dzhikiya, Kudryashov, Zhirkov, Kuzyaev, Ozdoev, Zobnin, Miranchuk, Zabolotny, Cheryshev