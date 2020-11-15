Mohamed Salah'ın koronavirüse yakalandığı o anlar!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da Mohamed Salah'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Mısırlı yıldız futbolcunun koronavirüse Kahire’de katıldığı kardeşinin düğününde yakalandığı ortaya çıktı. Mısır basını Salah’ın katıldığı düğündeki görüntüleri yayınladı. İşte o görüntüler...
Liverpool'un 28 yaşındaki yıldızı Mohamed Salah, koronavirüse yakalandı. Salah'ın testinin pozitif çıkmasının ardından Mısır medyası, Salah'ın erkek kardeşi Nasr'ın düğününden görüntüler yayınladı.
Görüntülerde Salah'ın ve diğer konukların maskesiz olduğu ve sosyal mesafeye uyulmadığı dikkatleri çekti. Dün Mısır ve Togo arasında gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası maçından önce Mısır Futbol Federasyonu'nun Twitter'dan yaptığı açıklamada, Salah'ın şimdiye kadar hiçbir semptom göstermediği ifade edilirken, bir otelde hemen izolasyona alındığı bildirmişti.
ÜÇ KRİTİK MAÇTA YOK
Salah, 17 Kasım'daki Togo'yla oynanacak rövanşta forma giyemeyecek. Liverpool'un 21 Kasım'da ligdeki Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Atalanta'yla yapacağı mücadelelerde de yer alması ise zor gözüküyor.