Millilerden tarihi zafer! Türkiye 3-2 Rusya

A Milli Takım'ımız UEFA Uluslar Ligi'nde Ülker Stadyumu'nda Rusya'yı ağırladı. Ay yıldızlı ekibimiz 1-0 geriye düştüğü maçı 3-2'lik skorla kazanmasını bildi. Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 52. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti. Rusya'nın golleri ise 11. dakikada Denis Cheryshev ve 57. dakikada Kuzyayev'den geldi. Öte yandan Rusya'da Semyonov 24'te kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından 28 yıl aradan sonra Rusya'yı devirmeyi başaran A Milli Takım, puanını 6'ya çıkarırken, Rusya ise 8 puanda kaldı. Uluslar Ligi'ndeki son maçımızda Çarşamba günü Macaristan'a konuk olacağız. Rusya ise Sırbistan deplasmanında sahaya çıkacak.