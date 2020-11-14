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Süper Lig ekibinde korona şoku!

Süper lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, 2 futbolcu ve 3 personelde koronavirüs test sonucunun pozitifi çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kayacık Tesislerimizde yapılan COVID - 19 testleri neticesinde 1 oyuncu ve 3 personelimizde; Milli Takımlarda bulunan 1 futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Spor / 14 Kasım 2020 Cumartesi 11:32
Süper Lig ekibinde korona şoku!

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulüp Doktorumuz Gökhan Özhan, sakatlıklar ve covid - 19 test sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Doktor Gökhan Özhan: "Kayacık Tesislerimizde yapılan COVID - 19 testleri neticesinde 1 oyuncu ve 3 personelimizde; Milli Takımlarda bulunan 1 futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Oyuncularımız ile personelimizin takip, izolasyon ve tedavilerine başlanmıştır.

Sakatlıkları devam eden Uğur Demirok, Amir Hadziahmedovic, Samuel Eduok, fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Hafif sakatlıkları bulunan Musa Çağıran, Marko Jevtovic ve Artem Kravets ise takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarına devam etmektedir.

Başakşehir FK maçı öncesi son antrenmanda sakatlanan kaptanımız Ömer Ali Şahiner'in tedavi ve kontrolleri sağlık ekibimiz tarafından özenle takip edilmektedir.

Yine Başakşehir FK maçı öncesinde COVID - 19 test sonucu pozitif olan oyuncumuzun bugün yapılacak ikinci testinin de negatif çıkması halinde takımla birlikte çalışmalarına başlayacaktır."

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