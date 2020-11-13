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Türkiye - Avusturya| İlk gol geldi!

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3'üncü Grup'ta Ümit Milli Takım, Samsun'da Avusturya'yı konuk ediyor. Gruptaki ilk 8 maçında 2 galibiyet alan Ümit Milli Takım, 7 puanda. Maçın detayları haberimizde...

Spor / 13 Kasım 2020 Cuma 20:12
Türkiye - Avusturya| İlk gol geldi!

TÜRKİYE - AVUSTURYA MAÇININ 11'LERİ

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Rıdvan Yılmaz, Hüseyin Türkmen, Ravil Tagir, Berat Özdemir, Ömer Faruk Beyaz, Erkan Eyibil, Güven Yalçın, Ali Akman, Halil Dervişoğlu
Avusturya: Ehmann, Wöber, Maresic, Thurnwald, Klarer, Danso, Nussbaumer, Wolf, Grüll, Schnegg, Arase

SKOR

Türkiye 0-1 Avusturya 

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