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Koronavirüs Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ı vurdu! Açıklama geldi

Koronavirüs Beşiktaş'ın ardından bu kez de Galatasaray'ı vurdu. Sarı-kırmızılı takım, yurt dışında milli takım kampında bulunan bir futbolcunun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Spor / 13 Kasım 2020 Cuma 14:40
Koronavirüs Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ı vurdu! Açıklama geldi

Galatasaray Kulübü, yurt dışında milli takım kampında olan bir futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

'Gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başladı'

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, 'Ülkesinde milli takımıyla kampta olan bir oyuncumuzun, orada yapılan Covid 19 PCP testi pozitif çıkmıştır. Milli takım sağlık heyeti ile kulübümüz sağlık heyeti, oyuncumuzun gerekli sağlık protokolünü uygulamaya başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur' ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş'ta vaka sayısı 8'e yükseldi

Beşiktaş Kulübü de dün yaptığı açıklamada, takımda koronavirüse yakalanan futbolcu sayısının 8'e yükseldiğini duyurmuştu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde görevli idari personelimize bugün Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde, biri çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren kadro dışında olan oyuncumuz olmak üzere toplam üç futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Ayrıca, milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takım kamplarında yer alan iki futbolcumuzun Covid-19 PCR testlerinde pozitif bulguya rastlandığı tarafımıza bildirilmiştir. Tarama testleri pozitif sonuç veren futbolcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır. Kulübümüz tarafından yapılan son iki tarama testinin yanı sıra, milli takım kamplarında yapılan testler neticesinde Futbol Takımımızda Covid-19 pozitif teşhisi konulan futbolcu sayısı sekize yükselmiştir' ifadelerine yer verilmişti.

Galatasaray

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