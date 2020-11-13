Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.