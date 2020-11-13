Fenerbahçe'de sakatlık şoku!

Fenerbahçe Gökhan Gönül'ün sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Gökhan Gönül’ün çekilen MR’ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe Kulübü, başarılı sağ bek oyuncusu Gökhan Gönül'ün sakatlandığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin yaptığı açıklamada "Gökhan Gönül'ün çekilen MR'ında kasık bölgesinde kısmi yırtık (Grade 2) tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır." denildi.
Gökhan Gönül'ün bu sakatlığının ardından 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK
Gökhan Gönül'ün Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor karşılaşmalarında kesin olarak oynaması beklenmiyor.