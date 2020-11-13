F1 heyecanı başladı!

ürkiye'de Formula 1 heyecanı 9 yıllık aranın ardından yeniden yaşanmaya başladı. Pilotlar saat 11.00 itibariyle Intercity İstanbul Park'ta ilk antrenmanlarını yaptı. En büyük şaşkınlığı yaşayan takım ise markalar şampiyonu Mercedes ve pilotları Lewis Hamilton ile Valteri Bottas oldu.



SEANS DURDURULDU



Ancak antrenmanın başlamasından kısa süre sonra Ferrari pilotu Charles Leclerc'in çarptığı dubanın tamiri için pist şartları nedeniyle kırmızı bayrak sallandı ve seans durduruldu.



'HAHAHA, BUZDA GİBİYİZ'



Yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden start verildi.



Bu sırada pistte tur atan Red Bull pilotu Max Verstappen, "Hahaha, Buzda gibiyiz. 8. viraj için boyunluk kullanmayacağım. Boyunlukla yarışmaktansa kafamın düşmesini tercih ederim" ifadesini kullandı.



NORRIS VE MAGNUSSEN'DEN İLGİNÇ ÖRNEKLER



McLaren sürücüsü Lando Norris, "Buzda kullanmaktan daha kötü" yorumunu yaparken, Haas için yarışan Kevin Magnussen ise "Çimlerde sürmek gibi.. Islak zeminden çok daha düşük yol tutuşu var" şeklinde konuştu.



ÇOK EĞLENCELİ, İSTANBUL TAM BİR DRİFT ŞEHRİ



Nicholas Latifi ise takım radyosuna "Çok eğlenceliydi. İstanbul tam bir drift şehri." şeklinde seslendi.



"YENİ ASFALT FAZLA KAYGAN"



Bu arada yarış hakemi olarak görev yapan Fatih Altaylı da "Yeni asfalt fazla kaygan. Pilotlar alışmaya çalışıyor ama bayağı zorlanıyorlar" paylaşımında bulundu.



CARLOS SAINZ PİST DIŞINDA



McLaren pilotu Carlos Sainz güç ünitesi ve hidrolik direksiyon problemi yaşayarak pist dışına alınırken, Alpha Tauri sürücüsü Pierre Gasly ise ilk virajda spin attı.



BOTTAS'A UYARI



Mercedes ekibinden antrenman turu atan Valtteri Bottas'a "Mümkün olduğunca lastik yak" uyarısı geldi.



MERCEDES'İN HAYAL KIRIKLIĞI: 18 SANİYE



Mercedes takımı "Türkiye için tahminimiz 2011 sıralama turlarından 4 saniye hızlı olmaktı. Şu anda 2011 turlarından 18 saniye gerideyiz" paylaşımını yaptı.



İlk antrenman seansını lider tamamlayan Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, ikinci antrenman turunda da zirveyi alan isim oldu. Verstappen, 1.28.330'luk derecesiyle ilk sırayı aldı. Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1.28.731'le 2'nci sırayı alırken, Mercedes'ten Valtteri Bottas ise 1.28.905'le 3'üncü sırada yer aldı. İlk antrenman seansını 15'inci sırada noktalayan Mercedes'in yıldızı Lewis Hamilton ise 2'nci antrenman seansında 1.29.180'lik derecesiyle 4'üncü sırada yer aldı.



2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası DHL Türkiye Grand Prix 2'nci antrenman seansında ilk 10'da yer alan isimlerin elde ettiği dereceler şu şekilde:



1- Max Verstappen - Red Bull - 1.28.330



2- Charles Leclerc - Ferrari - 1.28.731



3- Valtteri Bottas - Mercedes - 1.28.905



4- Lewis Hamilton - Mercedes - 1.29.180



5- Alex Albon - Red Bull - 1.29.363



6- Daniil Kvyat - AlphaTauri - 1.29.689



7- Pierre Gasly - AlphaTauri - 1.29.944



8- Sebastian Vettel - Ferrari - 1.30.022



9- Lance Stroll - Racing Point - 1.30.297



10- Lando Norris - McLaren - 1.30.907