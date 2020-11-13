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F1 CEO'su Türkiye'de!

Formula 1 Grubunun CEO'su Chase Carey, 9 yıl aradan sonra bu hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si için Türkiye'ye geldi. İstanbul'da yapılacak yarışlar hakkında konuşan Carey "Oldukça heyecanlıyım. Çok güzel bir yarış olacağına inanıyorum" dedi. Carey,İstanbul yarışlarına dair uzun vadeli planlar üzerinde konuştuklarını ifade etti

Spor / 13 Kasım 2020 Cuma 20:10
F1 CEO'su Türkiye'de!

Formula 1 CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Chase Carey, Formula 1 yarışlarının 14. etabı olan 'Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020'yi izlemek üzere Türkiye'ye geldi. Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Los Angeles'tan İstanbul'a gelen Carey, İstanbul Havalimanı'nda 'İGA PASS' görevlileri tarafından karşılandı

GÜZEL BİR YARIŞ OLACAK

Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 yarışlarının İstanbul'da yapılacak olması nedeniyle oldukça heyecanlı olduğunu belirten Carey 'Bu yarış için ilk defa buradayım. Bunun için de çok heyecanlıyım. Çok güzel bir yarış olacağına inanıyorum. Daha önce İstanbul'da birkaç kez bulunmuştum. Buradaki bütün takımlar ve pilotlar çok heyecanlı' dedi

İSTANBUL İÇİN UZUN VADELİ KONUŞUYORUZ

Gelecek yıl yapılacak Formula 1 yarışlarına takviminin geçen hafta duyurulduğunu hatırlatan Carey, 'İstanbul şu anda takvimde görünmüyor. Fakat İstanbul yarışlarına dair uzun vadeli planlar üzerinde konuşuyoruz. Bilindiği gibi yarışlarımız çok yıllı kontratlar üzerine planlanıyor. Bu yüzden gelecek yıl üzerine yarışlarımız kontratlarda belirtilen takvimi takip edecek. Fakat İstanbul fırsatını kullanmak üzerine de görüşmeleri dört gözle bekliyoruz.'diye konuştu

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