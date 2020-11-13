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Abdullah Avcı'dan şok iddia! Elimizden alındı...!!!

Gazeteci Ferudun Niğdelioğlu, Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile telefonda görüştüğünü ve tecrübeli teknik adamın çarpıcı açıklamalar yaptığını belirtti.

Spor / 13 Kasım 2020 Cuma 18:33
Abdullah Avcı'dan şok iddia! Elimizden alındı...!!!

RadyoGol'de konuşan Niğdelioğlu, Abdullah Avcı'nın şu ifadeleri kullandığını belirtti:

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan almadığı paralar var. Vaat edilen paraların hiçbiri ödenmemiş. Bunun için de bir hukuki bir süreç başlatmamış. Hoca daha önce Manisaspor'dan ayrılırken el sıkışarak ayrılmış. 2.5 milyon Lira bırakmış.

"BEŞİKTAŞ'TA DURUMU TOPARLAMAMI İSTEMEDİLER"

"Beşiktaş'ın bugünkü durumunun da mı sebebi benim? Demek ki bir eksiklik var. Bunu zaman içerisinde toparlama gibi bir amacımız, yol haritamız vardı ama bunu istemediler diyor."

"ŞAMPİYONLUK BİZİM ELİMİZDEN ALINDI"

Abdullah Avcı, Başakşehir'i çalıştırırken şampiyonluğun kaybedildiği Galatasaray maçıyla ilgili de şunları söyledi:

"Benim başarısızlığım, yapamadıklarım konuşuluyor ya, 'Abdullah Avcı ne yaptı ki deniyor' ya diyor. 'O sene tescillenmiş bir konu var' diyor. Tam olarak cümlesini de söyleyeyim. İlginç bir cümle çünkü. 2 maç zaten kusurlu ilan edildi. Hakemlerin hakemlikleri bitirildi. O sezon şampiyonluk bizim elimizden alındı. Ben Fatih Terim'in kulübesine gitseydim aynı hareketleri yapsam ne olurdu' diyor."

Fatih TerimManisasporBeşiktaşGalatasaray

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