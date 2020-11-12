İkinci el USB'lere dikkat!

Kişisel veriler USB belleklerde unutuluyor. Daha da kötüsü satışa çıkarılıyor ve başkalarının ellerine geçiyor. Albertay Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre, eBay gibi online alışveriş sitelerinde satışa çıkarılan USB belleklerin büyük bir kısmında kişisel ve mali verilere ulaşılıyor. Kişisel verilerin korunması için sadece dış tehditlere değil, kullanıcı hatalarına da odaklanılması gerektiğini hatırlatan Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, başkalarının ellerine geçen kişisel verilerin birçok sorunun başlangıcı için anahtar olabileceğini, güvenliğin sağlanması adına da kullanıcıların USB belleklerinde tam donanımlı bir silme işlemini gerçekleştirmesi gerektiğini aktarıyor.



Araştırmacılar e-ticaret sitesinden rastgele aldıkları 2. el USB belleklerde çok ilginç ve hassasiyeti yüksek verilere rastladılar. Kişisel fotoğraflardan yüksek şifreli dosyalara, boşanma bilgilerinden sağlık kayıtlarına vb. kullanıcısına ait orta ve yüksek hassasiyeti bulunan kişisel veriler unutulması ya da tam olarak silinmemesinden dolayı başkalarının ellerine geçme riskini taşıyorlar. Kullanıcıların verilerinin güvenliğinden emin olmadan cihazlarını satışa çıkardığını aktaran Serap Günal, elde edilebilecek veriler üzerinden sahiplerine birçok zarar veren işlemin gerçekleşebileceğinin altını çiziyor.



Verileri Kalıcı Olarak Silin



Basit silme işleminin ardından tüm verilerin tamamen yok olduğunu düşünen kullanıcıların veri güvenliği adına daha fazla adım atarak cihazlarını tamamen temizletmeleri gerekiyor. Kullanıcıların göremedikleri için tamamen ortadan kaldırdıklarını düşündüğü dosyalar cihazlarında kalmaya devam ettiği için finansal bilgilerden kişisel verilere kadar her şeye kötü niyetli kişiler kolayca ulaşabiliyor. Kişisel veriler, kurumsal kayıtlar, finansal raporlar gibi hassas verilerin güvenliği için ise silme işleminden daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu aktaran Serap Günal, verileri kalıcı olarak silmek isteyen kullanıcıların öncelikle format atmak ile onu temizlemenin aynı şey olmadığını fark etmesi gerektiğini, dosyalarını kalıcı olarak silmeyi amaçlayan kişilerin sildikleri verilerin üzerine farklı veriler yazmasının şart olduğunu vurguluyor.



