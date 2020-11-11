Türkiye - Hırvatistan | Maçta goller arka arkaya geldi!

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor. Maçın skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.
Vodafone Park'ta oynanacak karlıaşma saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakanın hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic olacak.
İLK 11'LER
Türkiye: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun
Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Uremovic, Vida, Melnjak, Basic, Badelj, Pasalic, Rog, Orsic, Colak
SKOR
Türkiye 3-3 Hırvatistan