Türkiye - Hırvatistan | İkinci yarı başladı!

A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Rusya ve Macaristan karşılaşmaları öncesi özel maçta Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor.



Vodafone Park'ta oynanacak karlıaşma saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Müsabakanın hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic olacak.



İLK 11'LER



Türkiye: Uğurcan, Caner, Mert Çetin, Ozan Kabak, Nazım, Dorukhan, Okay, Orkun Kökçü, Deniz Türüç, Cengiz, Cenk Tosun



Hırvatistan: Sluga, Juranovic, Uremovic, Vida, Melnjak, Basic, Badelj, Pasalic, Rog, Orsic, Colak



SKOR



Türkiye 2-1 Hırvatistan