Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.



Aralık ayında yapılacak seçimle ilgili konuşan deneyimli Başkan, aday olup olmama konusunda henüz son kararını vermediğini ifade ederken, ailesi ve doktorların görevi bırakmasını istediğini söyledi.



Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:



"Seçim kararının ardından adayların ortaya çıkması bizi mutlu etti. 3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizm olduğunu gösterir. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım.



Benim bu yaştan sonra artistlik yapacak halim yok. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda başkanlık için verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar."



