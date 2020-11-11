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Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, seçim süreci ve başkan adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Cengiz, adaylığını açıklayanlar için "Hayırlı olsun" derken, "Başkan adaylığı ile ilgili bir kararım yok. Doktorlar ve ailem bırakmamı istiyor." ifadeleriyle görevini bırakacağının sinyallerini verdi.

Spor / 11 Kasım 2020 Çarşamba 18:06
Mustafa Cengiz'den adaylık açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Aralık ayında yapılacak seçimle ilgili konuşan deneyimli Başkan, aday olup olmama konusunda henüz son kararını vermediğini ifade ederken, ailesi ve doktorların görevi bırakmasını istediğini söyledi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Seçim kararının ardından adayların ortaya çıkması bizi mutlu etti. 3 aday çıktı, bundan da mutlu olduk. Hepsi Galatasaray için mücadele ediyor, mutlu olduk. Daha da olmasını isteriz. Hareket aksiyondur, dinamizm olduğunu gösterir. Bizim ibrasızlığa rağmen direndiğimizi sanan bir kesim var. Buyurun, hep beraber yarışalım.

Benim bu yaştan sonra artistlik yapacak halim yok. Mesleğim yöneticilik, en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorum. Şu anda başkanlık için verilmiş bir kararım yok. Ailem ve doktorlara bakarsanız, geçmiş ibrasızlıktan beri bırakmamı istiyorlar."

Galatasaray

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