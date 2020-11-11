Hırvatlarla yenişemedik!

Hazırlık maçları kapsamında Türkiye Milli Takımı Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Son dönemde hazırlık maçlarının statüsü ciddi şekilde tartışılırken 90 dakika içindeki 6 gol izleyenlere adeta "Maç böyle olur" dedirtti. Milli Takımımız'ın golleri Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'den gelirken, Hırvatlarda ise Budimir, Pasalic ve Brekalo skora katkı yapan isimler oldular.
Hazırlık maçları kapsamında A Milli Takımımız Hırvatistan ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Tam 6 golün atıldığı heyecan fırtınası şeklinde geçen 90 dakika 3-3'lük skorla sona erdi. A Millilerin golleri 23. dakikada penaltıdan Cenk Tosun, 41. dakikada Deniz Türüç ve 58. dakikada Cengiz Ünder'den geldi.
Konuk Hırvatistan'ın gollerini ise 32. dakikada Ante Budimir, 53. dakikada Mario Pasalic ve 56. dakikada Josip Brekalo kaydetti.