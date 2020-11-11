Hırvatlarla yenişemedik!

Hazırlık maçları kapsamında Türkiye Milli Takımı Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. Son dönemde hazırlık maçlarının statüsü ciddi şekilde tartışılırken 90 dakika içindeki 6 gol izleyenlere adeta "Maç böyle olur" dedirtti. Milli Takımımız'ın golleri Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'den gelirken, Hırvatlarda ise Budimir, Pasalic ve Brekalo skora katkı yapan isimler oldular.