Galatasaray seçime gidiyor!

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık'ta yapılmak üzere seçim kararı aldı.



Karar, sarı kırmızılı kulübün internet sitesinde yer aldı.



Yapılan açıklama şu şekilde:



'Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu, oy birliğiyle 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılmak üzere seçim kararı almıştır. Pandemi nedeniyle, 7244 sayılı kanun ve bu kanuna istinaden çıkartılan genelge çerçevesinde başvuru yapılacaktır.



Camiamıza ve spor kamuoyuna saygıyla duyurulur.'