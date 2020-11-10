Derbinin tarihi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 9, 10 ve 11. haftanın programıı duyurdu.



DEV DERBİNİN TARİHİ

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi, 29 Kasım Pazar günü oynanacak.



Süper Lig'de 3 haftalık maç programı şöyle:



9. HAFTA



21 Kasım Cumartesi:

3.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)



16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)



16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)



19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)



22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)



16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)



16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)



19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)



19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)



23 Kasım Pazartesi:



19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)



10. HAFTA



27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)



28 Kasım Cumartesi:



3.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)



16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)



19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)



29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)



16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)



16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



30 Kasım Pazartesi:



19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)



19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



11. HAFTA



4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)



5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)



13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)



16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)



16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)



19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)



6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Stadı henüz belli değil)



16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)



19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)



7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

