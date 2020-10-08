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Mesut Bakkal'ın şike davasında sonuç hala yok!

Teknik direktör Mesut Bakkal, geçtiğimiz yıl çıkardığı kitapta 1986-1987 sezonunda Denizlispor forması giydiği bir maçta, Beşiktaş'a karşı şike yaptıklarını itiraf etmişti. Beliktaş yönetiminin TFF'ye başvurmasının ardından karar geçtiğimiz Haziran ayında çıkmıştı.

Spor / 08 Ekim 2020 Perşembe 13:07
Mesut Bakkal'ın şike davasında sonuç hala yok!

Teknik direktör Mesut Bakkal, geçtiğimiz yıl çıkardığı kitapta 1986-1987 sezonunda Denizlispor forması giydiği bir maçta, Beşiktaş'a karşı şike yaptıklarını itiraf etmişti. Bakkal, 33 yıl sonra itiraf ettiği şikenin Ceza Hukuk ve Spor Hukuku açısından zaman aşımına takılacağını biliyordu. Bu konuda hukuki destek alan teknik direktörün kitabının yayımlanmasıyla, Beşiktaş yönetimi TFF'ye başvurdu.

Beşiktaş yönetimi, Mesut Bakkal ve ilgililer hakkında TFF'ye başvuru yaparak sorumluların hak mahrumiyeti alması, 1986-1987 sezonu şampiyonluğunun Galatasaray'dan alınarak Beşiktaş'a verilmesini istedi. Araya pandeminin girmesiyle TFF kararını bir süre bekleterek geçtiğimiz Haziran ayında açıklamıştı.

ZAMAN AŞIMINA UĞRADI!

Kararda olayın 33 yıl önce meydana gelmesi, ilgili dönemde teşvik primi ve şikenin suç olarak düzenlenmemesi nedeniyle inceleme yapılmasına olanak olmadığı belirtildi. Ancak, tüm kamuyu ilgilendiren milyar dolarlık futbol sektörünün böyle lekelenmesi ve milyonlarca taraftarın manevi duygularıyla bu şekilde oynanması karşısında hukukun çaresiz, otoritenin ise seyirci kalması kabul edilemezdi.

,Beşiktaş Kongre Üyesi Ertuğrul ÜLKER Gençlik ve Spor Bakan şura üyesi Ertuğrul ÜLKER adına Avukat Selçuk Ener, Gençlik Spor Bakanlığı'na 04.09.2020 tarihinde idari başvuru yaparak Bakanlığı göreve davet etti. Yapılan başvuru ile;Bakanlığın ilgili dönemde TFF üzerinde denetim ve vesayet yetkisinin bulunduğu,

Federasyon Başkanı'nın dahi Bakan tarafından atandığını, dolayısıyla Federasyon'un bugünkü özerk yapısının o dönemde var olduğundan söz edilemeyeceği,
İlgili dönemki sorumluların belirlenerek haklarında gerekli tahkikatın yapılmasını ve gerekli yaptırımların uygulanması istendi.

Bu zamana dek Bakanlık'tan olumlu ya da olumsuz bir dönüş olmamakla beraber Mesut Bakkal olayıyla ilgili bir yaptırım uygulansın ya da uygulanmasın, bundan sonra bu ve benzeri olayların yaşanmasının önüne geçilmesi adına Bakanlığın yeni bir düzenleme yapması talep ediliyor.

DenizlisporBeşiktaş

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