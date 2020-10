Kemal Ademi: Maç öncesi dua ederim

Fenerbahçe'nin Kosova asıllı İsviçreli futbolcusu Kemal Ademi, oyun tarzı ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Hürriyet gazetesine konuşan 24 yaşındaki futbolcu, Zlatan Ibrahimovic'i örnek aldığını ve gittiği her takımda kendisine Zlatan denildiğini söyledi.



"LAKABIM ZLATAN"

Ademi, “Onun saha içindeki duruşunu ve liderliğini örnek alıyorum ve kendime o kadar uyarlıyorum ki, oynadığım takımdaki lakabım Zlatan oldu. Uzun boylu olduğum için evde lambaları ben değiştiriyorum, kimsenin uzanamadığı raflara uzanıyorum! Herkes kafamı bir yere vurup vurmadığımı soruyor. Hayır kafamı pek vurmam.” dedi.



"DOMUZ ETİ YEMEM"

Kendisini Müslüman olarak tanımladığını belirten Ademi, inancı ve aile yapısı hakkında şu bilgileri verdi; “Babamdan insanlığı, herkese saygıyı ve tabii ki domuz eti yememeyi öğrendim. Her maçtan önce Kur'an-ı Kerim'den bir dua okuyorum. Aslında sadece bir tane dua biliyorum. Ama bu epey uzun bir dua. Her maç onu ederim. Ben duamı sadece kendim için değil sahadaki tüm sporcular için ederim. Uğurum her maç babamla telefonla konuşmak anneme ve kardeşim Sanel’e mesaj atmaktır. Babam bana çok düşkündür. Almanya’da oynarken 6 saat gidiş 6 saat dönüş yolu göze alır, ayda 4 defa beni ziyarete gelirdi.”