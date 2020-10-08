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Galatasaray'a kötü haber! Derbide meşale...!!!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde sahaya atılan meşale için PFDK'ya sevk edilen sarı-kırmızılı kulübün itirazını inceledi. Kurul, Galatasaray'ın itirazını reddetti ve 24 bin liralık cezayı onadı.

Spor / 08 Ekim 2020 Perşembe 20:17
Galatasaray'a kötü haber! Derbide meşale...!!!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sahaya atılan meşale için sarı-kırmızılı takım PFDK'dan 24 bin TL ceza almıştı. Sarı-kırmızılı takım, bu cezaya itiraz etmişti. Galatasaray'ın itirazını reddeden kurul, cezayı onadı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 01.10.2020 tarihli E.2020-2021/79 K.2020-2021/117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2 maddesi uyarınca 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

FenerbahçeGalatasaray

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