Galatasaray'a kötü haber! Derbide meşale...!!!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı.



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide sahaya atılan meşale için sarı-kırmızılı takım PFDK'dan 24 bin TL ceza almıştı. Sarı-kırmızılı takım, bu cezaya itiraz etmişti. Galatasaray'ın itirazını reddeden kurul, cezayı onadı.



Yapılan açıklama şöyle:



"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 01.10.2020 tarihli E.2020-2021/79 K.2020-2021/117 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;



- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin stadyum dışarısından stadyuma yanıcı-patlayıcı madde atılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1 maddesi uyarınca 24.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,



- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2 maddesi uyarınca 10.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,



Karar verilmiştir."